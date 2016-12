גיוס נעים: משחק הלהיט הישראלי Soldiers Inc מגיע למובייל  

שנתיים לאחר השקתו כמשחק פייסבוק, Soldiers Inc יורד מהחוטים והופך להיות משחק מובייל עצמאי. המשחק Soldiers Inc: Mobile Warfare הוא המשך למשחק עטור הפרסים Soldiers Inc שהושק ביוני 2013 כמשחק דפדפן וברשתות החברתיות. המשחק אף הוכר על ידי פייסבוק כאחד מעשרת משחקי הסושיאל הטובים של אותה השנה.

אז במה מדובר הפעם?





ובכן, כך מתארים אותו בפלאריום: "משחק המלחמה מתרחש במדינה הדמיונית Selva de Fuego, בה שחקנים נלחמים על השליטה במתחם עוצמתי ומסתורי של כמיקלים הנקרא " Serum ". במסגרת המשחק השחקנים בונים לעצמם את מחנותיהם, מגייסים צבאות, מעסיקים שכירי חרב, רכבים משוריינים, רחפנים ושלל טכנולוגיות מתקדמות שיאפשרו להם להשיג שליטה במתחם".